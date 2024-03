Bastianini ha commentato a Sky Sport il quinto posto a Lusail: "Mi aspettavo un drop più importante della gomma, invece alla fine è stato meno del previsto. Sono stato conservativo per niente, mi dispiace perché avrei potuto fare qualcosina di meglio. In ogni caso non avrei avuto comunque il passo di Pecco. Visti i test, mi aspettavo un po’ di più da questa pista. Analizzeremo i dati per vedere cosa non ha funzionato"

