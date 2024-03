Terza vittoria in Moto2 per lo spagnolo, davanti a Baltus e Garcia. Grande successo per il team veneto Boscoscuro, che porta tre piloti (compreso Ogura, 4°) nelle prime quattro posizioni. Vietti (9°) è il primo degli italiani, gara incolore per Arbolino e Foggia MOTOGP, LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Alonso Lopez vince la sua terza gara in Moto2 e mette in ombra il compagno di squadra, quel Fermin Aldeguer, protagonista atteso, dopo il poker di vittorie con cui ha chiuso il 2023. "Qualcuno crede ancora in me", il messaggio spedito dal vincitore a chi ha orecchie per intendere. Il talentuoso Aldeguer, dato per favorito alla vigilia, ha invece corso in ombra tutto il week end: scattato dalla quarta fila, ha chiuso fuori dalla zona punti, al sedicesimo posto. Eppure le moto di Luca Boscoscuro sembrano aver digerito bene il passaggio dalle Dunlop alle Pirelli, come conferma il quarto posto di Ogura.

Primo podio per Baltus e Garcia in Moto2 Sul podio della media cilindrata, sale per la prima volta Barry Baltus, dopo un estenuante inseguimento di Lopez, tallonato da vicino ma senza trovare lo spiraglio per attaccate lo spagnolo, bravo a sigillare ogni spazio e a staccare molto forte. Terzo Sergio Garcia, scattato dalla diciottesima casella e dopo un anno di difficile apprendistato finalmente a podio in Moto2.

Male Arbolino e Canet Il risultato finale non ha certo rispettato le premesse (Lopez a parte); al via è partito bene Arbolino che dopo aver lottata per difendere il terzo posto nelle prime fasi della gara è lentamente scivolato indietro, fino al ventesimo posto. Un film già visto nella passata stagione e che rischia di riproporsi ancora. Copione condiviso con Canet, che partiva dalla pole position, ha sbagliato lo start ritrovandosi a lottare per risalire dalla sesta posizione. Un inseguimento che potrebbe aver compromesso la tenuta dei suoi pneumatici. Il nuovo portacolori della Fantic, recuperata la prima posizione nell’arco di tre giri, ha perso la possibilità di difenderla, e piano piano è retrocesso fino al decimo posto.

Vietti primo dei piloti italiani La gestione degli pneumatici ha compromesso anche la corsa di Gonzalez che non è riuscito a infilarsi nella lotta per il podio ritrovandosi confinato al quinto posto negli ultimi giri. Il primo degli italiani è risultato infine Celestino Vietti, nono, dopo un week end non certo esaltante. Il passaggio al team Ktm Ajo, fin qui non ha ripagato le attese. Dennis Foggia chiude 19°.

Moto2: l'ordine d'arrivo del GP Qatar