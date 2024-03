Il catalano dell'Aprilia davanti a tutti nel warm up di Losail con il tempo di 1:52.660. Alle sue spalle Bezzecchi e Raul Fernandez, 6° Di Giannantantonio, 7° Marc Marquez, 8° Bagnaia, 13° Morbidelli, 17° Martin. Gara in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



