La stagione 2024 è appena iniziata, ma la Ducati guarda già al futuro e si assicura uno dei talenti più cristallini del Motomondiale: Fermin Aldeguer, oggi in Moto2 con SpeedUp di Luca Boscoscuro, ha firmato con Borgo Panigale per salire in sella a una Desmosedici MotoGP a partire dal 2025. Per lo spagnolo, classe 2005, contratto di due anni (fino al 2027) con opzione per altre due stagioni. Potenzialmente Aldeguer, la cui destinazione naturale dovrebbe essere il team Pramac, potrebbe, dunque, restare in orbita Ducati fino al 2029.

vedi anche Aldeguer: "Felice, Ducati realizzerà il mio sogno"