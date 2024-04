Gara Sprint americana con lo stesso identico "podio" di quella precedente in Portogallo a Portimao, con un Vinales in versione supereroe che porta la sua Aprilia alla vittoria, netta e mai in discussione: voto 10. Bene Marquez e Martin, 9 a entrambi, "Rosso" Ducati: 5.

A cura di Paolo Beltramo

