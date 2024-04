Un super Vinales si prende anche il GP delle Americhe: "Per me è la miglior gara mai fatta nel Motomondiale insieme a Silverstone e alla prima vittoria in 125 - ha dichiarato a Sky. È un momento da sogno. Mi sono trovato benissimo dal primo giro, come in Portogallo. Ora dobbiamo festeggiare perché ce lo meritamo, poi pensiamo alla prossima gara. Dobbiamo guardare a noi stessi e continuare così, ce la possiamo fare se diamo il massimo"

