Dopo il weekend di Le Mans salgono le quotazioni di Jorge Martin per affiancare Bagnaia in "rosso" dal 2025. Per Marquez non è da escludere l'ipotesi team Pramac (che è intenzionato ad andare avanti con Ducati nonostante l'offerta di Yamaha) e avere una moto ufficiale come richiesto. E Bastianini? Potrebbe esserci l'Aprilia per Enea in caso di mancata conferma nel team factory di Borgo Panigale. Acosta verso la 'promozione' in KTM factory accanto a Binder

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA