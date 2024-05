Il commento in conferenza stampa del pilota romagnolo sul suo futuro: "Tra Aprilia e Ktm ho una preferenza, ma è presto per dirlo, prima voglio capire meglio cosa deciderà Ducati. Dopodiché ho tre settimane per scegliere l'opzione migliore. Spero di salire sul podio qui, perché arrivo da una gara negativa. Questa pista è una delle mie preferite" GP ITALIA, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

C'è da pensare al futuro concentrandosi sul presente. Enea Bastianini nel gran premio di casa può giocarsi una carta importante nella sfida con Martin e Marquez, nella difesa del posto nel team Ducati ufficiale. "A volte ci devo pensare. Differenze tra di noi? Jorge al momento ha qualcosa di più, e Marc sta andando bene in gara, lui è il più forte al primo giro, io sono più costante, ma non esplosivo come Martin. Tutto ciò può rivelarsi una scelta complicata per Ducati ma dopo questo weekend il quadro sarà più chiaro”. Non dovesse confermarsi in Ducati le alternative non mancano: "Chi preferisco tra Aprilia e Ktm? Ho una preferenza, ma è presto per dirlo, prima voglio capire meglio cosa deciderà Ducati. Dopodiché ho tre settimane per scegliere l'opzione migliore. Adesso devo pensare ad altro e capire perché a Barcellona non sono stato abbastanza veloce". vedi anche Marquez: "Pramac non è un'opzione per il 2025"

"Penalità a Barcellona? Per me la situazione è chiara..." Barcellona resta un enigma, lascia intendere il pilota romagnolo: "Lo pneumatico anteriore si è consumato molto, un problema perché l'anteriore è per me fondamentale. Invece si muoveva tanto, un fatto strano perché non penso che quella pista possa comprometterlo così tanto". Il gran premio spagnolo resta però indigesto per la penalità che gli è stata inflitta per il taglio di percorso (inevitabile per non finire contro Alex Marquez), il long lap non effettuato e i 32 secondi che gli sono stati aggiunti al suo tempo a fine gara. Episodio che ha innescato le proteste sue e del suo team. Un fatto che ha lasciato il segno e che per Enea non deve più ripetersi. "Da parte mia la situazione è chiara e dopo aver rivisto i video credo che anche i marshall abbiano infine capito il loro errore, ma qualcosa deve cambiare, stavolta è successo a me, ma non è la prima volta che capita". vedi anche Furia Bastianini, 18° con penalità: "Non capisco"

"Spero di salire sul podio" Enea ha una proposta: "Credo sia corretto valutare meglio insieme al team quanto successo e avere la possibilità di parlarne durante la gara, non solo dopo, quando ormai ti sei beccato la penalità; per il regolamento era impossibile riavere quei 32 secondi". Ne parlerà con gli altri piloti? "Sarà importante parlarne tra di noi in Safety Commission". Poi il pensiero vira sulla gara: "Spero di salire sul podio qui, perché arrivo da una gara negativa. Ma questa pista è una delle mie preferite, anche se non sono mai salito sul podio". leggi anche Ducati stile Nazionale: al Mugello livrea azzurra