Enea Bastianini è stato penalizzato di 32 secondi al termine del GP di Catalunya dopo un episodio con Alex Marquez e vari long lap non scontati, chiudendo 18° dopo il 9° posto al traguardo. "Mi aspettavo punissero lui, a caldo mi sono rifiutato di scontare la penalità", ha commentato il pilota Ducati. "Non capisco per cosa si stia lamentando Enea", ha replicato lo spagnolo del team Gresini. Tardozzi: "Bastianini ha totalmente ragione, devono chiedergli scusa"

