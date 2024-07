Apoteosi Bagnaia, ad Assen il weekend perfetto

Atteggiamento perfetto dal primo minuto del venerdì di Pecco Bagnaia, che ad Assen riduce di 8 punti il suo distacco da Martin portandosi a -10 dalla testa della classifica. Lo spagnolo, però, è solido e non sperpera nulla conquistando due secondi posti pesanti. Marquez ha perso terreno nei confronti dei due fuggitivi: magari regalerà qualche corsa che brilla di luce propria... immaginiamo già dal Sachsenring (GP Germania LIVE su Sky e NOW il prossimo weekend)

L'apoteosi risiede in Ducati nell'angolo del box di Bagnaia . Se i numeri indicano la portata del Campione, che con la sua terza vittoria ad Assen - e anche terza consecutiva - eguaglia Stoner con 23 vittorie in Ducati , l'atteggiamento dal primo minuto del venerdi è stato quello volto alla perfezione.

Ora Martin dista solo 10 punti

Il doppio successo consente a Pecco di ridurre di otto punti il suo svantaggio in classifica su Jorge Martin. Guadagnare terreno e portarsi a soli dieci punti dal leader della classifica significa anche che l'avversario di Bagnaia è strutturato, saldo, solido. Anche quando Pecco è implacabile Jorge porta a casa due secondi posti pesanti. Lo spagnolo non sperpera nulla: ha imparato a ottimizzare il suo rendimento in qualsiasi occasione.