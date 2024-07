Jorge Martin partirà dalla prima casella nel Gp di Germania. Con lui in prima fila le Aprilia Trackhouse di Oliveira e Raul Fernandez. Bagnaia aprirà la seconda fila in 4^ posizione, affiancato da Alex Marquez e Morbidelli. 8° Diggia, 9° Bastianini. Marc Marquez scatterà 13°: lo spagnolo è stato ostacolato da Bradl nell'ultimo giro lanciato del Q1. Alle 15 scatta la Sprint Race, domenica gara alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

