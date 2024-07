Martin, vincitore della Sprint, partirà dalla pole position nel GP di Germania per andare a caccia di un altro bis dopo quello del 2023, seguito dalle Aprilia Trackhouse di Oliveira e Raul Fernandez. Bagnaia, 3° nella baby race del sabato, aprirà la seconda fila in 4^ posizione, affiancato da Alex Marquez e Morbidelli. Marc Marquez chiamato alla rimonta: lo spagnolo scatta dalla 13^ casella. Il GP di Germania è LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

