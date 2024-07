Ducati regina dei podi: a Silverstone altro tris?

Riprende la MotoGP dopo la pausa estiva: si va a Silverstone, dove Ducati cercherà di prolungare il record assoluto stabilito al Sachsenring. Il team italiano è il primo costruttore con 6 monopoli del podio consecutivi in top-class. Il motomondiale torna nel weekend del 2-4 agosto con il Gp di Silverstone, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La Ducati arriva a Silverstone sull’onda del nuovo record assoluto stabilito al Sachsenring: sono il primo costruttore con 6 monopoli del podio consecutivi in top-class . La sequenza è cominciata a Jerez, con un pokerissimo di 5 Ducati nelle prime 5 posizioni all’arrivo, quindi: top-4 a Le Mans, top-3 in Catalunya, top-4 al Mugello, top-4 ad Assen, top-5 al Sachsenring. Con un rammarico: se Jorge Martin non fosse caduto a Jerez e al Sachsenring, avremmo registrato il primo monopolio della top-6 di Ducati in top-class. Andando indietro nel tempo, il primo costruttore che registrò una sequenza, anzi, una mini-sequenza di monopoli del podio fu ugualmente una marca italiana, la Gilera , con un top-4 nel Gp di Svizzera 1953, ripetuto nel successivo GP delle Nazioni di Monza. Per trovare una sequenza più lunga, che poi sarà il record fino a questo che stiamo vivendo della Ducati, bisogna fare un salto fino al 1976.

Nei test sul circuito dell’Eifel, Giacomo Agostini prova sia la Suzuki che la MV, ed opta per quest’ultima, dal momento che si annuncia un weekend bagnato. Non ce n’è per nessuno: Mino conduce dall’inizio alla fine una gara che inizia asciutta e termina con la pioggia e vince con 52 secondi di vantaggio sull’astro nascente del motociclismo italiano, Marco Lucchinelli. Agostini ottiene la sua ultima vittoria nello stesso circuito in cui 19 anni prima Fangio aveva ottenuto il suo ultimo successo in Formula 1. Non solo: è anche l’ultima vittoria MV della storia, e consente di spezzare il monopolio del podio Suzuki: le 4 moto alle spalle della MV di Agostini infatti sono tutte Suzuki… Ma non è finita: si tratta anche dell’ultimo successo di una moto 4 tempi in quello che ormai è diventato il regno delle 2 tempi giapponesi. Le 4 tempi torneranno vincenti solo per regolamento, quando verrà introdotta la categoria MotoGP in sostituzione della 500cc, nel 2002.