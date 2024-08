Incidente al via tra Morbidelli e Bezzecchi: in curva 1 il pilota Pramac non è riuscito a frenare la sua Ducati e ha centrato il posteriore della GP23 del pilota VR46. Bezzecchi, tornato nel motorhome visibilmente dolorante, si è sottoposto a degli esami al centro medico che hanno escluso fratture: per lui una forte contusione al piede destro. Nessun problema fisico, invece, per Morbidelli che ha ricevuto due Long Lap penalty da scontare nel GP Gran Bretagna di domenica

IL VIDEO DELL'INCIDENTE: LO SKY TECH