Il Red Bull Ring è una pista storicamente favorevole alla Ducati , teatro di memorabili vittorie dei sui piloti. Bagnaia ha vinto le ultime due edizioni del Gran Premio austriaco e per Pecco rappresenta l’occasione di azzerare il sottile svantaggio da Martin . "E una della piste migliori per la nostra moto e per me, soprattutto per via dei punti di frenata in cui mi trovo bene".

"Devo migliorare nelle Sprint"

Con dieci gare da correre il Mondiale è più aperto che mai. "Essere in testa non è importante adesso, è come ripartire da zero. Difficile fare previsioni, anche se io e Jorge siamo i più costanti. Ma sia Bastianini che Marquez, se troveranno costanza, potranno lottare fino alla fine". Pecco non vuole fare calcoli. "E’ troppo presto, adesso è importante spingere sempre. non è ancora il momento per gestire i rischi". E per quanto lo riguarda: "In questa seconda parte del campionato devo migliorare le Sprint, devo essere scorrevole e perfetto ogni volta".