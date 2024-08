L'analisi del pilota spagnolo dopo il 4° tempo nelle pre-qualfiche: "È stato uno dei migliori venerdì della stagione. Mi sento più a mio agio in questo circuito, anche il feeling con la moto è migliore. Sarà importante centrare almeno la seconda fila. Nelle ultime gare mi sentivo due step indietro rispetto agli altri, ora solo uno. Proveremo a essere in 5^ o 6^ posizione e capiremo se possiamo lottare con i piloti davanti"

Buon venerdì per Marc Marquez, che ha chiuso le pre-qualfiche con il quarto tempo: "È stato uno dei migliori venerdì della stagione - ha commentato ai canali ufficiali della MotoGP. In questo circuito mi sento più a mio agio, il feeling con la moto migliora giorno dopo giorno. Vedremo cosa accadrà domani, speriamo di stare tra i primi e in qualifica sarà importante centrare almeno la seconda fila". Il pilota del team Gresini ha cambiato approccio: "Già ieri avevo detto che avrei dovuto approcciare in maniera diversa le FP1 rispetto agli ultimi weekend, perché avevo avuto alcuni incidenti che non avevo capito. Sto lavorando su questo, anche il setup della moto era ottimo e il team ha fatto un gran lavoro. Siamo solamente a venerdì, nelle ultime gare mi sentivo due step indietro rispetto agli altri, mentre ora è solamente uno".