Al termine della Sprint Race di Spielberg, chiusa al 2° posto alle spalle di Bagnaia, Jorge Martin ha analizzato l'errore al via e il long lap penalty che ha dovuto scontare nei primi giri: "E' giusto, anche se il regolamento andrebbe cambiato. Come fai a calcolare il secondo da cedere in quel settore? Peccato, sarebbe stata una bella corsa con Pecco. All'inizio ero carico, ci siamo divertiti in quel duello"

Un errore in avvio di Sprint Race, nel corso di un bellissimo duello fatto di sorpassi e controsorpassi con Bagnaia, non ha permesso a Jorge Martin di lottare fino all'ultimo col rivale nel sabato del Red Bull Ring. Lo spagnolo è andato lungo, ha tagliato la chicane e poi è rientrato alle spalle della Ducati rossa del torinese, prima che gli venisse comminato un long lap penalty mortifero per le sue speranze di vittoria. "La penalità è giusta, lo dice il regolamento - ammette il pilota Pramac a Sky Sport -. Però credo che le regole vadano cambiate: ho fatto passare Pecco, ho perso del tempo ma ho dovuto lo stesso fare il long lap. E poi come fai a calcolare il secondo da cedere in quel settore? E' difficile...". Martin ha poi concluso parlando della bagarre iniziale con Bagnaia. "Il primo giro è stato bellissimo, ci siamo passati 2-3 volte, ero carico. Poteva essere una bella corsa, ma non ho alcun rammarico: ho preso un rischio e sono comunque arrivato secondo".