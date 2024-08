Il nove volte campione del mondo è intervenuto in diretta a Sky Sport dopo la Sprint in Austria: "Bagnaia ad oggi non ha punti deboli: parte sempre bene, è una cosa che fanno i campioni come Verstappen. E poi è incredibilmente veloce. Con Martin sarà una bella lotta fino alla fine, anche lui è velocissimo e sbaglia poco". Poi sulla line-up VR46 per il 2025: "Sono contentissimo, anche per Morbidelli, è gasato". Infine una battuta su Acosta: "KTM sembra un po' in difficoltà, ma è fortissimo"

Al termine della Sprint Race in Austria, Valentino Rossi è intervenuto in diretta a Sky Sport nel corso di Paddock Live Show per commentare la vittoria di Bagnaia, il duello tra Pecco e Martin e tanto altro. Di seguito le parole del 'Dottore'.

Hai visto la gara da bordo pista ovviamente...

"Sì, la vado a guardare lì che mi piace molto. Tra la curva 6 e la 7. In qualifica giro perché mi piace vedere tutte le curve, in gara ci fermiamo in un posto, sotto un maxischermo, dove c'è l'ombra".

Che gara ha fatto Bagnaia? Perfetta...

"Arriva da un momento incredibile, in questo weekend è subito partito forte, è andato bene dalle prime prove. Martin è lì, però lui in questi weekend ce la fa ad avere qualcosa in più. È molto tranquillo, guida bene ed è incredibilmente veloce. Come avete detto voi è migliorato tanto su tutti i punti e al momento non ha un punto debole. Il giro lo fa, in partenza parte sempre bene e questa è una cosa molto importante, una cosa che fanno i fuoriclasse come Verstappen ad esempio. Non è facile partire sempre bene, ogni tanto qualcuna la sbaglia e invece lui è sempre lì. E poi è incredibilmente veloce".

A dispetto del suo temperamento molto pacato, è uno di quelli che si esalta nelle difficoltà?

"Sì ultimamente sotto pressione sta dando il massimo, riesce a tirare fuori quel pelo in più. Secondo me la forza di Bagnaia è questa: è aggressivo ma non è sporco, è pulito ma non è dolce. È il giusto mix tra la cattiveria, l'aggressività, il guidare la Ducati in sovrasterzo in frenata ma anche la percorrenza, non sbagliare. Adesso è dura da battere, ma sono lì".

Bisogna spezzare anche una lancia anche a favore di Martin, sono a pari punti. Da qui in avanti come vedi questo duello? Sarà sempre così intenso, credo...

"Abbiamo fatto tante gare e sono ancora a pari punti, quindi c'è molta possibilità che arrivino fino alla fine. Dipende dalle dinamiche. Ora siamo nella dinamica Bagnaia che gli ha recuperato un sacco di punti nelle ultime gare, perché non dimentichiamo che ne aveva forse 40, comunque era in vantaggio. L'ha ripreso e adesso è lì. Ora bisogna vedere tutti i weekend. Comunque sarà una bella lotta perché Martin è un pilota velocissimo, sbaglia poco, il giro veloce ce l'ha, anche lui parte bene, sono queste le cose importanti in MotoGP adesso e sarà una bella lotta fino alla fine".