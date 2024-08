Marquez ha vinto 5 volte ad Aragon, ma nel 2024 aspetta ancora il primo successo con Ducati: "Il passato è il passato, oggi mi serve un weekend perfetto per competere con Bagnaia, Martin e Bastianini", le parole del pilota di Cervera nella conferenza piloti alla vigilia dello show del Motorland. Ma il tracciato sinistrorso potrebbe aiutare: "Spero di guadagnare nelle curve a sinistre e di non perdere troppo in quelle a destra"

In altri tempi sarebbe arrivato ad Aragon da predestinato. Cinque vittorie, tra il 2013 e il 2019, avrebbero fatto di lui il favorito alla vittoria, ma quest’anno Marc non ha ancora vinto con la Ducati. Potrebbe succedere su questa pista? "Sicuramente è un circuito che mi piace e mi diverte, sono stato forte in passato ma il presente è diverso. In Austria ero molto vicino a Pecco e Martin, vediamo come andrà nelle Libere, se partiamo da una buona base possiamo avvicinarci". E’ la prima volta che corre ad Aragon con la Ducati. "Sfrutteremo i dati degli altri piloti, ma col motore cambia, perché ogni pilota ha il suo stile e la giusta messa a punto elettronica richiede tempo, se trovi la base giusta sei a metà del lavoro". La grande sintonia con la pista può facilitare il compito? "Questo circuito mi aiuta perché mi piace, ma non posso dimenticare che non ho ancora vinto quest’anno, dobbiamo continuare a migliorare. L’obiettivo è di non perdere troppo nelle curve a destra e di guadagnare in quelle a sinistra".