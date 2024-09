Marquez è tornato a conquistare un GP dopo 1043 giorni di digiuno, una vittoria dal valore inestimabile per un campione come Marc. Un mix di forza di volontà e talento, in un circuito che l'aveva già visto trionfare sei volte in tutte le classi. Ma la gara di Aragon, che occuperà un capitolo importante nella carriera del pilota di Cervera, sarà ricordata anche per l'incidente tra il fratello Alex e Pecco Bagnaia...

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA