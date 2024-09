A Misano è il giorno del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP, LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Dopo la vittoria di Martin nella Sprint, si riparte con la prima fila tutta italiana composta da Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi. Da non perdere anche la Moto3, che scatta alle 11 con Lunetta dalla 2^ casella, e la Moto2 (ore 12.15) con Arbolino in pole davanti a Celestino Vietti

