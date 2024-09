Espargaró: "Ci lavoriamo da 3 anni, ma non è facile"

Al termine della giornata di test Aleix Espargaró ha parlato del nuovo sistema nel debriefing con i media: "Sono tre anni che ci lavoriamo su, in particolare per migliorare la comunicazione e in caso di incidente. Sono stato uno dei piloti che ha spinto di più affinché la radio venisse introdotta, ma non è facile soprattutto dal punto di vista del GPS. In alcuni circuiti sarà complicato riuscire a parlare, ma bisogna abituarsi alle nuove tecnologie. Prima sarà pronto, meglio sarà per lo spettacolo. Alcuni si lamentano di questa cosa ed è l'atteggiamento più semplice, ma nessuno sa realmente come potrebbe essere. Bisogna provare prima di sostenere che faccia perdere la concentrazione. E' peggio attivare l'abbassatore visto che devi aprire la mano e frenare forte per disattivarlo, cinque anni fa nessuno avrebbe immaginato che avrebbe dovuto premere un pulsante ad ogni accelerazione. In qualsiasi caso, qualora la radio dovesse risultare pericolosa la rimuoveremo, ma non credo".