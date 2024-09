Il rookie Ducati ha 55 punti da recuperare su Razgatlioglu. Nel weekend la tripletta vale 62... i giochi sono ancora del tutto aperti. Bulega arriva da una doppietta in Francia, è in forma e l'occasione è di quelle da far fruttare. Stesso discorso per Ducati nel mondiale Costruttori dove il gap da Bmw è ora di soli 10 punti . Attenzione però che Vd Mark sembra tornato sui livelli di un tempo (non vinceva da 100 gare prima di Magny Cours) e non sarà facile recuperare. Ci vorranno quindi due punte al top jn casa Ducati per portare a casa il bottino pieno.

Bautista, così ho deciso di restare

In Francia Bautista è caduto nella Superpole Race fratturandosi una costola. Lo spagnolo che è a Cremona e, se dichiarato "fit", correrà, nei giorni antecedenti il Round italiano ha rilasciato una lunga intervista a Dorna in cui ha spiegato bene il suo 2024. Ecco le sue parole: “Per via dell’infortunio dell’anno scorso, è stato un inverno difficile. Non ero sicuro al 100% di continuare a correre dato che avevo tanti problemi. Di notte non riuscivo a dormire per via del tanto dolore. Nessuno conosceva la realtà del mio infortunio ma è stato uno dei peggiori perché, in pratica fino a luglio, non riuscivo a dormire senza sentire dolore. È stato davvero difficile. Poi, a inizio stagione il feeling con la moto non è stato dei migliori ma nel corso del weekend di Most abbiamo trovato qualcosa che mi ha aiutato tanto a ritrovare quel feeling. È stato come togliersi un grosso peso da dentro. Da quel momento è stato chiaro che volevo continuare a correre. Volevo continuare e non volevo chiudere la carriera nel modo in cui avevo iniziato questa stagione”.