Dalle pre-qualifiche di venerdì sono usciti i primi 10 piloti qualificati al Q2 di sabato del GP dell'Emilia Romagna a Misano. Nuovo record della pista per Pecco Bagnaia , che ha chiuso davanti a Martin e Marc Marquez. C'è per la seconda volta consecutiva Fabio Quartararo, con un super quinto tempo. Sabato alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la Sprint Race. Domenica alle 13 la gara: tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE