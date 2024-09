Primo tempo e nuovo record della pista (1:29.630) per Bastianini, che ha ottenuto il primo tempo nelle pre-qualifiche di Mandalika. Secondo Martin, terzo Morbidelli. Quarto Pecco Bagnaia che, nonostante un venerdì difficile, è riuscito a centrare il Q2 nel finale di sessione. In tutto nella top 10 del venerdì ci sono 5 piloti italiani. Sabato notte alle 04:50 italiane le qualifiche, alle 9 la Sprint Race: tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

