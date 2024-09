Una vittoria a testa in un weekend altalenante per Bagnaia e Martin. A fine corsa, però, la soddisfazione era visibile sul volto di entrambi i duellanti per il titolo 2024: Pecco per la vittoria di sabato, Martin per quella di domenica. Arichiviato l'insidioso weekend indonesiano, la MotoGP fa ora tappa a Motegi il 4-6 ottobre per un weekend tutto da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW PAGELLE MANDALIKA - IL CALENDARIO DELLE ULTIME 5 GARE

Una vittoria a testa in un weekend in altalena per entrambi. Tutti contenti alla fine: Pecco per la vittoria di sabato, Martin per quella, ben più preziosa in termini di punti, di domenica. Ognuno aveva buoni motivi per affrontare con apprensione la trasferta indonesiana. Martin, soprattutto, che nel 2023 aveva sciupato una vittoria sicura, cadendo mentre era al comando con tre secondi di vantaggio. approfondimento Martin allunga a +21 su Bagnaia: classifica MotoGP

Superata l'insidiosa Mandalika Film ripropostosi sabato, dopo nemmeno un giro. Bagnaia d'altro canto sapeva fin dal suo arrivo in Indonesia quanto fosse insidioso il doppio impegno di Mandalika. L'anno scorso, uscì sconfitto in qualifica e si salvò la domenica, solo grazie all'inatteso regalo dello spagnolo. Lo stesso film visto sabato. Col senno di poi è facile schernirsi di uno spauracchio rivelatosi eccessivo. Ma a fine corsa la soddisfazione era visibile, per lo scampato pericolo, sul volto di entrambi. Jorge era felice come non l’avevamo ancora visto, Pecco meno angosciato di quanto era lecito attendersi. vedi anche Martin re d'Indonesia. 2° Acosta, 3° Bagnaia

Per ora tutti contenti... in attesa del Giappone Martin ha corso tutto il tempo col fantasma del 2023 dentro il casco e ogni vota che passava sulla curva 16, fatale nella baby-race di sabato, ripensava alla scivolata del giorno prima. Bagnaia, partito malissimo e rimasto invischiato in una rimonta complicata, ha tirato un sospiro di sollievo, rinfrancato dai tre punti riguadagnati in classifica, dopo la debacle romagnola. Nel mondiale "degli errori" (copyright by Bagnaia), non è cosa da poco. Se ne riparlerà domenica prossima, in Giappone. Per ora: "Tutti contenti, in questo giorno di tormenti", come canta il coro finale ne Le nozze di Figaro. leggi anche Martin: "Gara dura, ripensavo alle mie cadute qui"