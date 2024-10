A cinque GP dalla fine del Mondiale Martin e Bagnaia si ritrovano di nuovo a duellare per il titolo, come dodici mesi fa: "Ora mi diverto di più, nel 2023 fu quasi un incubo per me", ricorda lo spagnolo, leader del Mondiale con 21 punti sul rivale, nella conferenza stampa alla vigilia di Motegi. Ma rispetto allo scorso anno Jorge si sente più forte: "Magari sono meno veloce, ma ho lavorato soprattutto sull'aspetto mentale e ora sono un pilota più completo" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

È un Martin diverso. Rispetto a un anno fa lo spagnolo arriva a Motegi rilassato e felice. La leadership del Mondiale, assicura, non gli crea tensione. "Non sono disperato se non vinco, ma ci proverò, credo di essere diverso dall’anno scorso, più completo anche se forse meno veloce". Un anno in più d’esperienza l’ha fatto crescere. "Ora mi sento meglio, quella 2023 è stata una stagione molto difficile, soprattutto nella parte finale, in Thailandia e in Malesia, ma anche a Valencia. Ma ho lavorato tanto su di me, per tutto l’anno, e sento di avere fatto un passo di crescita importante a livello mentale". approfondimento Martin allunga a +21 su Bagnaia: classifica MotoGP

"Nel 2023 fu un incubo per me, ora mi diverto" Un Martin più sicuro. "Ora mi diverto, l’anno scorso per me fu un incubo. Anche se ero davanti non mi divertivo, adesso invece mi sento bene". Pilota felice, pilota che vince. A Mandalika Jorge ha interrotto una lunga serie negativa. "Lo scorso weekend è stato incredibile, ho perso qualche punto ma sono tornato a vincere dopo Le Mans. Tante volte ci sono arrivato vicino, ma ho commesso degli errori. Come essere sulle montagne russe". vedi anche Martin re d'Indonesia. 2° Acosta, 3° Bagnaia

"Difficile per Bastianini e Marquez recuperare" È preoccupato dalle condizioni meteo?, gli chiedono. "Le previsioni sono molto incerte, sarà ancora più difficile e impegnativo. Farò del mio meglio, ma adesso non ha senso controllare. Mancano ancora cinque weekend da qui alla fine". Pensi che Bastianini e Marc Marquez siano fuori dalla corsa per il titolo? "Enea e Marc possono ancora farcela, ma credo sia difficile per loro. Immagino che per il titolo sarà una lotta tra me e Pecco. Vedremo come andrà, ma sarà complicato per gli altri due". leggi anche Bastianini: "Lotterò finché titolo sarà possibile"