Il pilota Ducati ha chiuso le pre-qualifiche con il 16° tempo e dovrà passare dal Q1: "Non abbiamo usato una bella strategia e non sono stato fortunato. Ho preso due bandiere gialle e la bandiera a scacchi per due secondi. Il risultato è che sono fuori. L'obiettivo resta entrare in Q2 e fare bene, oggi la moto mi si muoveva molto e questo mi ha rallentato"

Venerdì complicato per Enea Bastianini , che ha chiuso con il 16° tempo le pre-qualifiche di Phillip Island e sarà costretto a iniziare le qualifiche del GP Australia dal Q1: "È stato tutto molto veloce, forse non abbiamo utilizzato una bella strategia e probabilmente non sono stato neanche fortunato . Ho preso due bandiere gialle e la bandiera a scacchi per due secondi. Il risultato finale è che sono fuori dal Q2. A metà sessione stavo facendo progressi, poi quando ho usato l'ultima gomma c'è stato il disastro . Inizialmente è stata davvero dura perché la moto si muoveva tanto e c'era molto vento".

GP Australia: punta la sveglia o segnati gli orari delle repliche su Sky

La MotoGP in Australia significa anche svegliarsi molto presto se si vuole seguire le gare in diretta. A cominciare da sabato 19 ottobre con la Sprint Race fissata alle 6 ora italiana. Domenica si parte invece con il GP della Moto3 alle 2, per poi proseguire con la Moto2 alle 3.15 e la MotoGP alle 5. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ma per chi non riuscisse a svegliarsi in tempo, niente paura: con Sky sarà possibile rivedere le gare grazie all'opzione On Demand, oppure con le repliche. La gara della MotoGP sarà trasmessa domenica in cinque fasce orarie: alle 8, alle 9.30, alle 16, alle 20.30 e alle 22.30.