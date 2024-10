Un super Marc Marquez conquista il primo tempo nelle pre-qualifiche di Buriram con il nuovo record della pista. Entrambi qualificati al Q2 i due pretendenti al titolo mondiale, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, rispettivamente 2° e 4°. Sabato qualifiche alle 5.50 e Sprint Race alle 10, domenica gara alle 9: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

