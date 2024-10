La possibilità, molto alta, che l’ultimo gran premio cambi destinazione al momento non è una priorità. “ Correre a Valencia sarebbe complicato perché dovrebbe essere un momento d festa è sapendo cosa è successo sarebbe sbagliato. Noi siamo sempre stati molto rispettosi di quello che succede in tutto il mondo. Viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Dipendesse da me preferirei non correre a Valencia . Ciò che deciderà la Dorna sarà corretto, ci sono varie opzioni, ma non è il momento giusto per dire cosa vorrei. Aspettiamo la decisione che di sicuro andrà bene”.

"Pressione c'è, ma è bello trovarsi in questa situazione"

Venendo al weekend della Malesia, Bagnaia è consapevole di ciò che lo aspetta: “La pressione si sente, ma è bello trovarmi in questa situazione. So di dover essere il più veloce possibile e di non dover sbagliare nulla. Jorge è in vantaggio, ma io mi sono trovato nella stessa sua situazione l’anno scorso e so cosa significa. Bisogna restare calmi e allo stesso tempo essere competitivo, non è certo la cosa più facile. Mi godrò il momento consapevole di dover fare le cose bene come le abbiamo sempre fatte”. Servirà una strategia diversa? “Si vince restando calmi, è la nostra strategia. Ha sempre funzionato. Al punto in cui siamo io posso rischiare un po’ di più, a differenza di Jorge che ha 17 punti di margine e può finire anche secondo in gara. Non dobbiamo fare errori cercando di dare il massimo, il modo migliore per attaccare. Spero di vincere entrambe le gare, per chiudere il più possibile lo svantaggio. Per avere delle possibilità nell’ultimo weekend devo contenere il distacco al massimo in 10 punti”.