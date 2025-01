Anche Tony Arbolino è entrato nella famiglia Yamaha: il pilota italiano formerà con Izan Guevara la coppia Pramac in Moto2. "Sarà una stagione cruciale per il mio futuro, firmare per questo team era ciò di cui avevo bisogno per uscire dalla mia comfort zone e crescere". Di seguito tutte le FOTO della nuova moto dello 'Squalo' di Garbagnate

