Il ducatista, protagonista col compagno di squadra Marquez della prima conferenza piloti della stagione alla vigilia del Gran Premio della Thailandia, ha presentato il 2025: dagli avversari per il titolo alla nuova Ducati (molto simile a quella 2024 dopo la conferma del motore), dalla rivalità con Marc agli auguri di pronta guarigione per Jorge Martin. Ecco tutte le sue parole

Farfalle nello stomaco? Chi le sente di più tra Marquez e Bagnaia alla viglia della gara d’apertura della stagione 2025? E che stagione, con due piloti pronti a giocarsi un derby rosso fuoco. Bagnaia, le sente, misura la tensione mano a mano che si avvicina il primo giorno di prove. "E’ pur sempre la prima gara – risponde nella prima conferenza stampa stagionale -. E’ una sensazione fantastica. L’emozione cresce fin dalla foto tradizionale sulla griglia del circuito, tutti insieme, senti che si sta ripartendo". Tensione? "Sto dormendo bene, è tutto a posto".

"Nessuna strategia, io e Marc vogliamo vincere entrambi" Lui e Marquez, seduti di fianco, sembrano amici di lunga data. Mai una dichiarazione fuori posto negli ultimi mesi. Eppure tutti sono pronti a scommettere su loro due, sul duello in famiglia per il titolo, complice l'infortunio pre campionato che costringerà Martin a saltare almeno le prime due gare. "Firmerei subito per una lotta a due, sappiamo quanto sia forte Marc, ma non credo che si ripeterà una situazione come in Argentina 2016 (quando Iannone stese Dovizioso, il suo compagno di squadra di allora in Ducati, ndr). Entrambi vogliamo vincere il titolo, d'altronde è anche l'ambizione del nostro team. La rivalità con Marc sarà la chiave: so che io e lui lotteremo diverse volte, ma non penso certo di iniziare a fare strategia alla prima gara".

"Avremo una moto molto simile a quella 2024" La Desmosedici resta il punto di riferimento? "Dobbiamo anche pensare a migliorarla, non vogliamo che i nostri avversari chiudano il gap. Lavoreremo insieme, io e Marc, per migliorare e poi vinca il migliore in gara". Per questa stagione Ducati ha puntato su scelte tecniche conservative, glielo fanno notare. "Nei test invernali abbiamo provato tanto materiale, ma abbiamo evitato i rischi legati alle incognite di un motore nuovo che ha anche dei punti forza, ma abbiamo preferito puntare entrambi su quello del 2024, molto più efficace in frenata. E non credo che ci mancherà velocità sul rettilineo". E il resto? "La moto è molto simile a quella della scorsa stagione, ad eccezione del forcellone e di altri dettagli. Ma avremo tempo per provare il nuovo telaio e la nuova carenatura".

Sugli avversari (Marquez a parte) per la stagione Bagnaia chi teme di più tra gli avversari? "L’Aprilia si è avvicinata come gli altri piloti Ducati, Morbidelli e Alex Marquez su tutti. Difficile dire ora chi sarà l’avversario principale. Ma per la prima gara tutti i piloti Ducati, oltre ad Aprilia con Bezzecchi e Ktm con Acosta, potranno lottare per la vittoria".