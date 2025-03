Marc Marquez firma il miglior tempo, e nuovo record della pista in 1:37.295, nelle pre-qualifiche del GP Argentina. Alle sue spalle Di Giannantonio e Alex Marquez. In Q2 Pecco Bagnaia, che ha chiuso con il 10° tempo dopo esser scivolato a una manciata di minuti dalla fine del turno. Domani alle 14:50 le qualifiche e alle 19 la Sprint Race: emozioni da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

