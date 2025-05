Si chiude il weekend di Le Mans: alle 14 la gara lunga della MotoGP, con Marc Marquez a caccia del bis dopo il successo della Sprint. A partire in pole sarà ancora Quartararo, che proverà a salire sul podio dopo il 4° posto di ieri. In cerca di riscatto Bagnaia, caduto al 2° giro della baby race. Alle 11 da non perdere la Moto3, col nostro Guido Pini in prima fila, alle 12.15 il semaforo verde della Moto2. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - CADUTA BAGNAIA