In occasione dell'Aprilia All Stars 2025 Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono scesi in pista a Misano. Lo spagnolo è tornato a guidare una moto (un Aprilia RS660) dopo l'infortunio rimediato durante la gara lunga del GP del Qatar. In una 'Race Experience' i due piloti del team italiano hanno fatto da istruttori ad alcuni motociclisti amatoriali. Ecco le foto più belle della giornata al Misano World Circuit

APRILIA ALL STARS: IL PROGRAMMA