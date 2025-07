Acosta: "Irrispettoso correre dopo la morte di Borja Gomez"

Le parole del pilota Ktm in conferenza dopo il tragico incidente di Magny-Cours in cui ha perso la vita il 20enne Borja Gomez, che in Francia era impegnato nel round del JuniorGP per la categoria Stock600. Acosta lo conosceva fin da ragazzino, i due spagnoli erano praticamente coetanei oltreché conterranei

Pedro Acosta si è abbandonato a una riflessione dura e amara nella conferenza stampa piloti della MotoGP in Germania, commentando la tragica scomparsa di Borja Gomez. Il ventenne pilota spagnolo era morto a Magny Cours il 3 luglio in un tragico incidente durante le prove libere della Stock600.

"Vedere proseguire il weekend di gara della JuniorGP - ha detto Acosta - dopo la morte di Borja Gomez è stata una delle cose più irrispettose che abbia mai visto. A volte bisogna anche pensare che la vita è più importante di un campionato". Dopo la morte di Gomez , che aveva corso anche in Moto2 tra il 2022 e il 2023, l’organizzazione del Campionato JuniorGp, aveva cancellato qualsiasi attività in pista in quella giornata, salvo poi completare il round chiuso con le gare di domenica 6 luglio. L’intenzione era quella di "correre per Gomez". Acosta evidentemente non ha apprezzato. Conosceva Borja Gomez fin da ragazzino, essendo piloti, quasi coetanei ed entrambi della regione di Murcia.