Gran finale al Sachsenring: gara alle 14 su Sky

Incognita pioggia anche oggi al Sachsenring, dopo le qualifiche e la Sprint sul bagnato. Marc Marquez, dominatore del sabato, partirà ancora dalla pole in una prima fila completata da Zarco e Bezzecchi. Bagnaia scatterà 10° per provare a riscattare una Sprint deludente. Forfait di Vinales e Morbidelli, che dopo le cadute di ieri si sono aggiunti a Bastianini, Martin e Chantra. Gara della top class alle 14, prima Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Tutto LIVE su Sky e NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE