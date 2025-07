Venerdì complicato per Bagnaia che ha chiuso al 13° posto le Pre-qualifiche e sarà costretto a passare dal Q1. Miglior tempo per Marc Marquez davanti a Zarco e Quartararo. 4° Bezzecchi, 5° un super Martin al rientro dall'infortunio. Alex Marquez cade a 7 minuti dal termine ma riesce a ottenere il 9° tempo dopo una gran corsa verso i box. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

