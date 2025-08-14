Dalla possibile prima vittoria in carriera in Austria alla corsa al nono titolo mondiale: le parole di Marc Marquez nella conferenza stampa alla vigilia del GP d'Austria, LIVE fino a domenica 17 agosto su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Marc Marquez dribbla le domande impegnative, sui traguardi da raggiungere (le 100 vittorie) e su un possibile mach point a Misano. Lo spagnolo della Ducati non vuole perdere di vista l’obiettivo principale: la vittoria del nono titolo. "Match point a Misano? Quanti punti dovrei avere di vantaggio? Per me è impossibile… Non ho tutta questa fretta, devo mantenere il mio passo lottando per la vittoria quando posso. L’importante è vincere il titolo. L’obiettivo, adesso, è ricominciare il campionato con la stessa inerzia della prima parte".

"Solo io posso perdere il titolo, ma devo controllarmi" Sa di essere il favorito, ma non vuole cullarsi sugli allori. "Con 120 punti di vantaggio, l’unico che può perdere il campionato sono io, quindi devo controllarmi perché non posso sempre essere il più veloce in tutti i turni, ma il mio carattere è lo stesso". Tradotto: Marc è sempre affamato di vittorie. "Non ho mai vinto in Austria, ho sempre perso i duelli contro le moto rosse, ma adesso ce l’ho anch’io la Ducati ufficiale, quindi ci proverò". Le immagini dei suoi duelli con Dovizioso al Red Bull Ring sono ancora vive, ma secondo Marc sarà difficile ripeterli. “E’ una pista adatta per le battaglie, ma l’aerodinamica ora incide molto, come l’abbassatore; sono cambiati i punti di frenata. Sorpassare è diventato più difficile. Non credo che rivedremo i duelli del passato". Potrebbe interessarti Marc Marquez sempre più leader: classifica MotoGP