Yamaha, svelata la MotoGP col V4: in pista a Misano con Augusto Fernandez
Nel giovedì di Misano è stata svelata la nuova Yamaha M1 con il motore V4. Una rivoluzione tecnica epocale che correrà nel weekend del GP San Marino e della Riviera di Rimini con Augusto Fernandez, in sella come wild card. Il progetto è nato e ha visto la luce in soli 18 mesi, un tempo record
- In prima fila tutti i piloti Yamaha: da sinistra a destra Jack Miller, Miguel Oliveira, Alex Rins e Fabio Quartararo
- Il progetto V4 nasce dall'esigenza di risolvere il problema di mancanza di grip. E così la casa di Iwata ha lavorato sulla distribuzione dei pesi generata anche dalla disposizione dei cilindri: le due bancate neutralizzano le inerzie l’una con l’altra e l’erogazione risulta dunque più dolce
- A margine dell'evento Paolo Pavesio ha anche annunciato il prolungamento di contratto di Augusto Fernandez come test rider anche per le stagioni 2026 e 2027