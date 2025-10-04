MotoGP, Ducati Lenovo vince il campionato mondiale per team 2025. CLASSIFICA
Dopo il titolo Costruttori e il trionfo tra i piloti di Marc Marquez, Ducati chiude i conti anche nella classifica dei team. Un successo arrivato aritmeticamente dopo la Sprint del GP d'Indonesia, nonostante la giornata molto difficile della 'Rossa' a Mandalika con il 6° posto del campione del mondo e il 14° (e ultimo) di Pecco Bagnaia. Di seguito la classifica
- Il GP d'Indonesia ha regalato il terzo verdetto della stagione dopo il campionato costruttori vinto da Ducati e il trionfo tra i piloti di Marc Marquez: il team ufficiale di Borgo Panigale - malgrado la Sprint complicata del campione iridato (6°) e del compagno Pecco Bagnaia (14°) - si è aggiudicato anche il titolo mondiale a squadre
- 819 punti
- 502 punti
- 383 punti
- 300 punti
- 296 punti
- 194 punti
- 177 punti
- 174 punti
- 172 punti
- 127 punti
- 88 punti