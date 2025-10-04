Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, Ducati Lenovo vince il campionato mondiale per team 2025. CLASSIFICA

CLASSIFICA fotogallery
12 foto
©Ansa

Dopo il titolo Costruttori e il trionfo tra i piloti di Marc Marquez, Ducati chiude i conti anche nella classifica dei team. Un successo arrivato aritmeticamente dopo la Sprint del GP d'Indonesia, nonostante la giornata molto difficile della 'Rossa' a Mandalika con il 6° posto del campione del mondo e il 14° (e ultimo) di Pecco Bagnaia. Di seguito la classifica

HIGHLIGHTS SPRINT

ALTRE FOTOGALLERY

Ducati regina anche tra i team: la classifica

CLASSIFICA

Dopo il titolo Costruttori e il trionfo tra i piloti di Marc Marquez, Ducati chiude i conti anche...

12 foto

Contatto con Rins, long lap penalty per Marquez

ricostruzione

Contatto tra Marc Marquez e Alex Rins nella Sprint di Mandalika. Il campione del mondo nel corso...

24 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Mandalika

classifica

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Mandalika e recupera 9 punti a Pecco Bagnaia per il terzo...

29 foto

Bez sfreccia a Mandalika: suo il nuovo record!

motomondiale

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista a Mandalika. Il pilota Aprilia ha chiuso con il...

22 foto

La griglia di partenza di Mandalika: gara alle 9

motogp

Bezzecchi, dopo la pole record e la vittoria nella Sprint, partirà ancora davanti a tutti...

21 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2: Moreira in pole a Mandalika, 12° Arbolino

    GP INDONESIA

    Moreira, secondo in campionato a -34 da Gonzalez, scatterà davanti a tutti in Indonesia con il...

    Moto3, Fernandez in pole a Mandalika. 8° Lunetta

    gp indonesia

    Adrian Fernandez conquista la pole position del GP di Indonesia, a Mandalika, precedendo David...

    Vinales si ferma: la spalla non è ancora a posto

    ktm tech3

    Maverick Vinales si ritira dal GP di Indonesia, a Mandalika. A comunicarlo è il team Ktm Tech3...