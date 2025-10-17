Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista e chiude in testa le Pre-qualifiche di Phillip Island. Il pilota Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Di Giannantonio. 5° Alex Marquez, 9° Bagnaia. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50, poi all'alba la Sprint Race con semaforo verde alle 6. Domenica gara lunga alle 5. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW