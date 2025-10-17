MotoGP, GP Australia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Phillip Island
Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista e chiude in testa le Pre-qualifiche di Phillip Island. Il pilota Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Di Giannantonio. 5° Alex Marquez, 9° Bagnaia. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50, poi all'alba la Sprint Race con semaforo verde alle 6. Domenica gara lunga alle 5. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:26.492
- 1:26.783
- 1:26.912
- 1:26.926
- 1:26.945
- 1:27.006
- 1:27.051
- 1:27.054
- 1:27.132
- 1:27.145
- 11) ALDEGUER
- 12) BINDER
- 13) MILLER
- 14) MIR
- 15) ZARCO
- 16) OLIVEIRA
- 17) MORBIDELLI
- 18) OGURA
- 19) SAVADORI
- 20) BASTIANINI
- 21) PIRRO
- 22) CHANTRA