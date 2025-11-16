Ultimo giorno di scuola per la MotoGP, con le gare che chiuderanno il Mondiale 2025. Si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 che decreterà l'ultimo campione del mondo (Moreira è a un passo dal titolo). E infine la top class alle 14 con Bezzecchi che scatterà ancora dalla pole e proverà a fare meglio del 5° posto di ieri nella Sprint. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

