MotoGP oggi, le ultime news del GP Valencia e come ci arrivano i piloti
Ultimo giorno di scuola per la MotoGP, con le gare che chiuderanno il Mondiale 2025. Si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 che decreterà l'ultimo campione del mondo (Moreira è a un passo dal titolo). E infine la top class alle 14 con Bezzecchi che scatterà ancora dalla pole e proverà a fare meglio del 5° posto di ieri nella Sprint. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Se Bezzecchi ha ritoccato il record della pista con una super pole, nella Sprint Race il pilota Aprilia ha avuto un problema nelle prime curve che gli ha fatto perdere 5 posizioni. Ne ha approfittato Alex Marquez, vincitore davanti a Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio. Oggi Bezzecchi, che col 5° posto di ieri ha blindato il podio mondiale, ci riproverà partendo ancora dalla pole position
- Giornata da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 dopo un errore del team nel calcolo della benzina. Poi, partito 16°, non è andato aldilà della 14^ posizione nella Sprint, su una pista in cui è complicato sorpassare. Il torinese è stato persino scavalcato in classifica da Acosta
- Prima del ballo finale della MotoGP da non perdere la gara Moto2, l'ultima categoria in cui si deve assegnare il titolo. Diogo Moreira ha un vantaggio di 24 punti su Manu Gonzalez, condannato a vincere e a sperare che il brasiliano faccia 15° o peggio. Lo spagnolo partirà dalla 5^ casella, il brasiliano, prossimo al salto in top class dal 2026, dalla nona...
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
- Ore 18.30: MotoGP Awards