Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP oggi, le ultime news del GP Valencia e come ci arrivano i piloti

LIVE SU SKY fotogallery
28 foto

Ultimo giorno di scuola per la MotoGP, con le gare che chiuderanno il Mondiale 2025. Si parte alle 11 con la Moto3, poi alle 12.15 la Moto2 che decreterà l'ultimo campione del mondo (Moreira è a un passo dal titolo). E infine la top class alle 14 con Bezzecchi che scatterà ancora dalla pole e proverà a fare meglio del 5° posto di ieri nella Sprint. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA

ALTRE FOTOGALLERY

Gran finale a Valencia: alle 14 l'ultima gara 2025

LIVE SU SKY

Ultimo giorno di scuola per la MotoGP, con le gare che chiuderanno il Mondiale 2025. Si parte...

28 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Valencia

classifica

Marco Bezzecchi, grazie al 5° posto nella Sprint di Valencia e lo "zero" di Bagnaia (14°), si...

29 foto

Bezzecchi vola a Valencia: i record in MotoGP

motomondiale

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista a Valencia. Il pilota Aprilia ha chiuso con il...

22 foto

Bagnaia resta senza benzina: eliminato in Q1

foto e video

Eliminazione in Q1 a Valencia per Bagnaia: il torinese era in lotta per l'accesso al Q2 ma è...

24 foto

La griglia di Valencia: Sprint alle 15 su Sky

motogp

Bezzecchi firma l'ultima pole stagionale a Valencia con il nuovo record della pista (in...

25 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bagnaia: "Errore team? Tutti sbagliano, anche io"

    14° posto

    Il torinese, intervenuto nel media scrum dopo la Sprint chiusa al 14° posto, ha parlato dei...

    Moto2, Holgado in pole. 5° Gonzalez, 9° Moreira

    GP VALENCIA

    Holgado scatterà in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez,...

    Moto3: Fernandez in pole. 4° Lunetta, 7° Nepa

    GP VALENCIA

    Adrian Fernandez scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Valencia, l'ultimo della stagione....