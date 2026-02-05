Test MotoGP 2026, i migliori tempi e il confronto con il 2025
Da Sepang a Sepang: prendendo in considerazione i migliori tempi dei vari costruttori ai test del 2025 e confrontandoli con quelli 2026, si nota un miglioramento da parte di quasi tutte le case. Il balzo più importante lo fa Aprilia, meglio ancora di Honda. Chi ha fatto peggio è, invece, Yamaha: la casa di Iwata, orfana di Quartararo e alle prese con una problematica tecnica sulla neonata M1 V4, ha addirittura peggiorato di 8 decimi il best lap di un anno fa...
- Miglior tempo 2025: 1:57.328 (Marco Bezzecchi)
- Miglior tempo 2026: 1:56.526 (Marco Bezzecchi)
- Differenza: -8 decimi
- Miglior tempo 2025: 1:57.204 (Johann Zarco)
- Miglior tempo 2026: 1:56.874 (Joan Mir)
- Differenza: -3 decimi
- Miglior tempo 2025: 1:56.493 (Alex Marquez)
- Miglior tempo 2026: 1:56.402 (Alex Marquez)
- Differenza: -91 millesimi
- Miglior tempo 2025: 1:57.175 (Pedro Acosta)
- Miglior tempo 2026: 1:57.116 (Pedro Acosta)
- Differenza: -59 millesimi
- Miglior tempo 2025: 1:56.724 (Fabio Quartararo)
- Miglior tempo 2026: 1:57.580 (Alex Rins)
- Differenza: +8 decimi