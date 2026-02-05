Da Sepang a Sepang: prendendo in considerazione i migliori tempi dei vari costruttori ai test del 2025 e confrontandoli con quelli 2026, si nota un miglioramento da parte di quasi tutte le case. Il balzo più importante lo fa Aprilia, meglio ancora di Honda. Chi ha fatto peggio è, invece, Yamaha: la casa di Iwata, orfana di Quartararo e alle prese con una problematica tecnica sulla neonata M1 V4, ha addirittura peggiorato di 8 decimi il best lap di un anno fa...

TEST SEPANG, LA CLASSIFICA FINALE DEI TEMPI