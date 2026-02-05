Offerte Sky
Test MotoGP 2026, i migliori tempi e il confronto con il 2025

IL CONFRONTO fotogallery
5 foto

Da Sepang a Sepang: prendendo in considerazione i migliori tempi dei vari costruttori ai test del 2025 e confrontandoli con quelli 2026, si nota un miglioramento da parte di quasi tutte le case. Il balzo più importante lo fa Aprilia, meglio ancora di Honda. Chi ha fatto peggio è, invece, Yamaha: la casa di Iwata, orfana di Quartararo e alle prese con una problematica tecnica sulla neonata M1 V4, ha addirittura peggiorato di 8 decimi il best lap di un anno fa...

TEST SEPANG, LA CLASSIFICA FINALE DEI TEMPI

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bagnaia: "Passo ok, altro ritmo rispetto al 2025"

    ducati factory

    Bagnaia ha commentato i suoi test di Sepang, positivi soprattutto per il passo gara: tra le varie...

    Marc Marquez: "Stanco, ma sto meglio del previsto"

    il campione

    Lo spagnolo ha commentato i suoi test di Sepang: "Il bilancio è positivo e fisicamente sto meglio...

    Puig: "Quartararo-Honda? Tutti parlano con tutti"

    mercato piloti

    I rumors su Quartararo in Honda dal 2027 tengono ancora banco nel paddock di Sepang: "Normale che...