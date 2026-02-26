Offerte Sky
MotoGP 2026, le foto di gruppo del nuovo Mondiale prima del GP Thailandia

gp thailandia fotogallery
24 foto

Consuete foto di gruppo in Thailandia, con i piloti che si sono schierati in griglia e hanno posato per gli scatti che aprono ufficialmente la stagione 2026. Unico assente l'infortunato Fermin Aldeguer. Venerdì notte si parte con le Libere 1 alle 4.45, poi le Pre-qualifiche alle 9. Sabato pole alle 4:50 e Sprint alle 9, domenica la gara lunga (sempre alle 9). Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY INSIDER!

