MotoGP 2026, le foto di gruppo del nuovo Mondiale prima del GP Thailandia
Consuete foto di gruppo in Thailandia, con i piloti che si sono schierati in griglia e hanno posato per gli scatti che aprono ufficialmente la stagione 2026. Unico assente l'infortunato Fermin Aldeguer. Venerdì notte si parte con le Libere 1 alle 4.45, poi le Pre-qualifiche alle 9. Sabato pole alle 4:50 e Sprint alle 9, domenica la gara lunga (sempre alle 9). Tutto da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Sta per iniziare ufficialmente la stagione 2026 di MotoGP. Venerdì notte, alle 4.45 (orario italiano), i piloti scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere e alle 9 si farà subito sul serio con le Pre-qualifiche. Giovedì, però, è da considerare come il "primo giorno di scuola" con le consuete foto di gruppo. Unico assente l'infortunato Fermin Aldeguer.
- Fermin Aldeguer, che non è in Thailandia a causa di un infortunio, ha scherzato con il suo team: "Mettetemi nella foto con l'IA, grazie!".
- MOTO2
- MOTO3