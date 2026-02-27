È di Bezzecchi il miglior tempo (e il nuovo record della pista, in 1:28.526) nelle prime Pre-qualifiche del 2026 a Buriram. Il pilota Aprilia ha preceduto le due Ducati GP26 di Marc Marquez e Di Giannantonio. Difficoltà per Bagnaia che ha chiuso con il 15° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Sabato qualifiche alle 4.50 della notte, Sprint Race alle 9 del mattino. Domenica gara lunga alle 9. Tutto LIVE su LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

