MotoGP, oggi test Buriram: risultati e tempi della 1^ giornata in Thailandia

In archivio la prima delle due giornate di test prestagionali a Buriram. Alex Marquez ha realizzato il miglior tempo di giornata, in 1:29.262, davanti a suo fratello Marc e Morbidelli. 4° Bezzecchi, 9° Di Giannantonio, 10° Bagnaia. Domenica il day 2, poi da venerdì 27 febbraio si fa sul serio con il primo weekend del 2026 sempre in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

TEST MOTOGP, RIVIVI IL DAY-1 DI BURIRAM

MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026

La presentazione della stagione dei motori 2026 su Sky Sport accende i riflettori sui...

MotoGP, il calendario del Mondiale 2026

Nel giorno della presentazione della stagione dei motori 2026 di Sky Sport, ripassiamo tutti gli...

SBK, il calendario del Mondiale 2026: date e round

Si avvicina la nuova stagione di Superbike, Mondiale da vivere in diretta su Sky Sport e in...

Sbk al via: ecco le "entry list" del Mondiale 2026

Al via nel weekend a Phillip Island, il Mondiale della Superbike è in diretta su Sky Sport e in...

MotoGP, tutti i capotecnici dei piloti per il 2026

Il successo di un pilota spesso non dipende esclusivamente dalle abilità in sella alla moto ma...

    Moto GP: Ultime Notizie

    Gara 1 Sbk a Bulega. 2° Montella, 3° Baldassarri

    Grande italia in Sbk: Nicolò Bulega vince gara 1 a Phillip Island, la prima del 2026, in un podio...

    Test MotoGP LIVE: guida A. Marquez, poi Bezzecchi

    MotoGP in pista fino alle 12 italiane per il primo giorno di test a Buriram. Finora miglior tempo...

    MotoGP, Graham Webber è il nuovo direttore di gara

    La MotoGP ha ufficializzato alcune modifiche nell'organigramma della Race Direction nella...