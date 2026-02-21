In archivio la prima delle due giornate di test prestagionali a Buriram. Alex Marquez ha realizzato il miglior tempo di giornata, in 1:29.262, davanti a suo fratello Marc e Morbidelli. 4° Bezzecchi, 9° Di Giannantonio, 10° Bagnaia. Domenica il day 2, poi da venerdì 27 febbraio si fa sul serio con il primo weekend del 2026 sempre in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

TEST MOTOGP, RIVIVI IL DAY-1 DI BURIRAM