MotoGP, oggi test Buriram: risultati e tempi della 1^ giornata in Thailandia
In archivio la prima delle due giornate di test prestagionali a Buriram. Alex Marquez ha realizzato il miglior tempo di giornata, in 1:29.262, davanti a suo fratello Marc e Morbidelli. 4° Bezzecchi, 9° Di Giannantonio, 10° Bagnaia. Domenica il day 2, poi da venerdì 27 febbraio si fa sul serio con il primo weekend del 2026 sempre in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
- 1:29.262
- 1:29.391
- 1:29.451
- 1:29.462
- 1:29.467
- 1:29.486
- 1:29.494
- 1:29.540
- 1:29.643
- 1:29.678
- 1:29.757
- 1:29.774
- 1:29.813
- 1:29.850
- 1:29.952
- 1:30.153
- 1:30.325
- 1:30.507
- 1:30.512
- 1:30.953
- 1:31.574
- 1:32.610
- Nel day-1 di Buriram sono stato fatti anche dei "mini" long run di 4 giri, in cui si sono distinte la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Buon passo gara anche per Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, che confermano le buone sensazioni avute negli scorsi test di Sepang