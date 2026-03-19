MotoGP in Brasile, oggi gli omaggi dei piloti: Moreira sfoggia il casco per Senna. FOTO
Dal casco di Diogo Moreira dedicato ad Ayrton Senna ("Un eroe per me") alla carrellata di maglie della nazionale brasiliana, a partire da Franco Morbidelli e da Raul Fernandez (con la 9 di Ronaldo): ecco tutti gli omaggi della MotoGP al Brasile nel giovedì di Goiania alla vigilia del Gran Premio
- Diogo Moreira
- Il casco di Moreira dedicato ad Ayrton Senna
- Franco Morbidelli
- Raul Fernandez
- Jorge Martin
- Le scarpe verdi di Pecco Bagnaia
- Fabio Di Giannantonio