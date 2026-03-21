Diggia, pole dopo tre anni: chi ha atteso di più?

Diggia, in Brasile pole dopo tre anni: solo in tre hanno aspettato più di lui
In Brasile, Fabio Di Giannantonio ha conquistato una pole position che gli mancava da oltre 3 anni e 9 mesi. Nella storia della MotoGP, solo tre piloti hanno dovuto aspettare più tempo per festeggiare la seconda pole position della loro carriera. Scopriamo di chi si tratta, attraverso i dati di Michele Merlino
- 3 anni, 9 mesi e 21 giorni: ecco quanto ha dovuto aspettare Fabio Di Giannantonio per festeggiare la seconda pole position della sua carriera, arrivata sul circuito di Goiania, in Brasile
- La prima pole per il pilota romano era arrivata in Italia, al Mugello, nel 2022
- Ecco l'elenco dei piloti che hanno atteso più di Diggia tra la prima e la seconda pole position della loro carriera (dati di Michele Merlino)
- Prima pole position: GP Giappone 2010
- Seconda pole position: GP Giappone 2014
- Attesa: 4 anni e 9 giorni
- Prima pole position: GP Spagna 1998
- Seconda pole position: GP Portogallo 2002
- Attesa: 4 anni, 4 mesi e 5 giorni
- Prima pole position: GP Argentina 2018
- Seconda pole position: GP San Marino 2022
- Attesa: 4 anni, 4 mesi, 27 giorni
- Prima fila: Di Giannantonio, Bezzecchi, Marini
- Seconda fila: Zarco, Bagnaia, Quartararo
- Terza fila: A. Espargarò, Nakagami, P. Espargarò
- Quarta fila: Bastianini, M. Marquez, Miller
- Quinta fila: Pirro, Martin, Oliveira
- Sesta fila: B. Binder, Mir, A. Marquez
- Settima fila: Gardner, D. Binder, Rins
- Ottava fila: Savadori, Morbidelli, Vinales