Diggia, pole dopo tre anni: chi ha atteso di più?

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Diggia, in Brasile pole dopo tre anni: solo in tre hanno aspettato più di lui

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©IPA/Fotogramma

In Brasile, Fabio Di Giannantonio ha conquistato una pole position che gli mancava da oltre 3 anni e 9 mesi. Nella storia della MotoGP, solo tre piloti hanno dovuto aspettare più tempo per festeggiare la seconda pole position della loro carriera. Scopriamo di chi si tratta, attraverso i dati di Michele Merlino

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