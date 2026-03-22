Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bagnaia, caduta e ritiro nel GP Brasile a Goiania. FOTO-VIDEO

foto e video fotogallery
15 foto

Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP del Brasile a Goiania. Il torinese, nel corso dell'undicesimo giro e mentre si trovava in 11^ posizione, ha perso l'anteriore nella staccata della curva 1 ed è finito nella ghiaia. Uno 'zero' che lo fa retrocedere al 13° posto nel Mondiale dopo le prime due gare

IL VIDEO DELLA CADUTA DI BAGNAIA - LA CLASSIFICA

ALTRE FOTOGALLERY

Gresini, livrea omaggio al Brasile e a Barros

fotogallery

Gresini Racing si veste di verdeoro: per la gara lunga di Goiania Alex Marquez e Fermin Aldeguer...

6 foto

Gran finale in Brasile: gara lunga alle 19 su Sky

motogp

Fabio Di Giannantonio ci riprova: anche nella gara lunga di stasera alle 19 scatterà dalla pole...

25 foto

La classifica MotoGP dopo la Sprint del Brasile

MotoGp

Pedro Acosta resta in testa alla classifica MotoGP al termine della Sprint Race di Goiania. Il...

23 foto

Diggia, pole dopo tre anni: chi ha atteso di più?

MotoGp

In Brasile, Fabio Di Giannantonio ha conquistato una pole position che gli mancava da oltre 3...

5 foto

Da Bagnaia a Marquez: quante cadute in qualifica!

foto e video

Qualifiche molto movimentate nel GP Brasile, con tante cadute. Cinque piloti lo hanno provato...

31 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3, Quiles trionfa in Brasile. Morelli leader

    goiania

    Doppietta Aspar in Brasile, con Quiles davanti al compagno di team Marco Morelli (nuovo leader...

    Moto2, Holgado in pole dopo il rinvio. 2° Alonso

    MotoGp

    Programma stravolto e qualifiche rinviate alla domenica per una buca in pista. Daniel Holgado del...

    Warm up: 1° Bezzecchi, 2° Marc Marquez, 4° Bagnaia

    GP BRASILE

    Il pilota dell'Aprilia è stato il migliore nel Warm up del GP Brasile con il tempo di 1:17.824....