Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP del Brasile a Goiania. Il torinese, nel corso dell'undicesimo giro e mentre si trovava in 11^ posizione, ha perso l'anteriore nella staccata della curva 1 ed è finito nella ghiaia. Uno 'zero' che lo fa retrocedere al 13° posto nel Mondiale dopo le prime due gare

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