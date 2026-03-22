Bagnaia, caduta e ritiro nel GP Brasile a Goiania. FOTO-VIDEO
Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP del Brasile a Goiania. Il torinese, nel corso dell'undicesimo giro e mentre si trovava in 11^ posizione, ha perso l'anteriore nella staccata della curva 1 ed è finito nella ghiaia. Uno 'zero' che lo fa retrocedere al 13° posto nel Mondiale dopo le prime due gare
- Queste le dichiarazioni di Pecco Bagnaia dopo il ritiro nel GP Brasile: "Partire indietro non è il massimo, ma per come sono caduto oggi non c’entra niente: ero scomodo, non sono riuscito a spingere e non ho avuto buone sensazioni. Non ne avevo proprio, ero in balìa della moto. Prima o poi torneremo dove dobbiamo stare, c’è da ricostruire la velocità e non è un percorso facile. Me la sono complicata in qualifica, ma oggi in gara avrei fatto fatica partendo anche davanti..."